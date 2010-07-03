Рошаль оценил поправки об ответственности за нападение на врачей скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи не защищает медработников, заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль, передает ИА "НСН".

"Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей", – сказал Рошаль.

Он отметил, что поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.

По его словам, в данных нормах не говорится об ответственности за причинение вреда медработнику.

"Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего приобретает дискриминационный характер – права пациента оказываются выше прав врача на безопасность", – подчеркнул Рошаль.



Альтернативный вариант поправок в законодательство подготовили в Национальной медицинской палате. Поправки предполагают штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет за неопасное для жизни или здоровья насилие в отношении медработника при выполнении им профессиональных обязанностей или угрозу насилием.

Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков заявил, что врачей предложили приравнять к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой". Он пояснил, что за нападение на сотрудника полиции предусмотрена уголовная ответственность, при этом сотрудники экстренных служб не имеют дополнительной юридической защиты.

Летом 2017 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта по защите прав медицинских работников. В первом документе предлагается ввести новую статью в УК РФ – "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

Она предполагает наказание за воспрепятствование медработнику оказания медицинской помощи путем удержания, угроз, а также создания препятствий по доступу к больному, если это повлечет по неосторожности вред средней тяжести его здоровью. Наказание варьируется от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на четыре месяца.

