Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: телеграм-канал "Международный аэропорт Внуково"

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его информации, воздушная гавань принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности рейсов.

"Возможны корректировки в расписании части рейсов", – предупредил представитель Росавиации.

Ранее временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. Позже аэропорт возобновил работу, сняв временные ограничения на полеты. В период действия мер на запасной аэродром ушли два самолета.

