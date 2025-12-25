Аэропорты Московского региона работают штатно в условиях метели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа аэропортов Московского региона проходит в штатном режиме в условиях метели, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.

"МАШ (международный аэропорт Шереметьево. – Прим. ред.) работает в штатном режиме в сложных погодных условиях", – рассказали в аэропорту.

Наземные службы аэропорта Жуковский приведены в повышенную готовность, однако текущие метеоусловия влияния на расписание обслуживания рейсов не оказывают. В настоящее время задержек и отмен полетов по погодным условиям не зафиксировано, уточнили в аэропорту.

В Домодедово отметили, что незначительные корректировки в расписании вылетов самолетов возможны. Они связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь на пятницу, 26 декабря, и утром этого же дня в Москве ожидается снегопад. Кроме того, в отдельных районах города прогнозируется метель. В связи с этим столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности.