Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 20:01

Транспорт

Аэропорты Московского региона работают штатно в условиях метели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа аэропортов Московского региона проходит в штатном режиме в условиях метели, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.

"МАШ (международный аэропорт Шереметьево. – Прим. ред.) работает в штатном режиме в сложных погодных условиях", – рассказали в аэропорту.

Наземные службы аэропорта Жуковский приведены в повышенную готовность, однако текущие метеоусловия влияния на расписание обслуживания рейсов не оказывают. В настоящее время задержек и отмен полетов по погодным условиям не зафиксировано, уточнили в аэропорту.

В Домодедово отметили, что незначительные корректировки в расписании вылетов самолетов возможны. Они связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь на пятницу, 26 декабря, и утром этого же дня в Москве ожидается снегопад. Кроме того, в отдельных районах города прогнозируется метель. В связи с этим столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Мощный снегопад накрыл Москву

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика