Столичных водителей призвали отложить поездки из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичным водителям рекомендовали отложить поездки на личном транспорте из-за снега, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По прогнозу синоптиков, ночью 25 декабря и до утра следующего дня в столице ожидаются снег, в некоторых районах мокрый снег, а также ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица.

Ведомство призвало автомобилистов 26 декабря пересесть на общественный транспорт. Если поездок на авто не избежать, то рекомендуется выезжать после 20:00, быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Водителям также посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 26 декабря в столичном регионе может выпасть до 25% месячной нормы осадков. Ночью прогнозируется снегопад. Днем интенсивность осадков уменьшится, однако погода останется сырой и ветреной. Температура воздуха при этом составит около 0 градусов.