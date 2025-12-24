Москвичей предупредили о сильном снегопаде в ночь на 26 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на пятницу, 26 декабря, и утром этого же дня в Москве ожидается снег, местами сильный. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Кроме того, в отдельных районах города будет метель. Также в это время не исключены мокрый снег и гололедица, а порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Из-за непогоды в МЧС призвали водителей парковаться только в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – указали в ведомстве.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефонам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики рассказывали, что последние ночи 2025 года в Москве будут холодными. Минувшей ночью, 24 декабря, в подмосковных Черустях зафиксировали почти 25 градусов ниже нуля. В это же время столбики термометров в Можайске показали минус 16,5 градуса, а на ВДНХ зафиксировали минус 16,1 градуса.

При этом в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве и Подмосковье ожидаются снег и температура до минус 5 градусов. По данным специалистов, сильного мороза или слишком большого потепления на Новый год не ожидается.

