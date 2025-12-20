Эксперт Пинаев: новогодняя ночь в Москве ожидается со снегом и легким морозом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Московской области в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, ожидаются снег и температура до минус 5 градусов. Об этом заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Предварительные синоптические модели показывают, что температура в столичном регионе в праздничную ночь и первый день нового года может быть выше средней, при этом не исключен небольшой снег", – приводит слова эксперта ТАСС.

По его словам, столбики термометров в праздничную ночь могут показать около минус 3 градусов в столице и до минус 5 градусов в Подмосковье. При этом днем 1 января температура воздуха в Москве составит около минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

"Пока это, конечно, очень предварительный прогноз, основанный на долгосрочных прогностических моделях, но сильного мороза или слишком уж большого "плюса" на данный момент в Новый год не ожидается", – заключил Пинаев.

Однако москвичам не стоит ждать похолодания и обильных осадков на этих выходных, 20 и 21 декабря. Как утверждают синоптики, погода в эти дни будет соответствовать ноябрю.

Ожидается, что снежный покров появится в столице на следующей неделе. В частности, 22 и 23 декабря в Москве прогнозируют небольшой снег, которого будет достаточно для формирования снежного покрова, но его высота окажется незначительной.