Облачная погода без осадков ожидается в Москве 20 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 20 декабря. Местами на дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Москвичам не стоит ждать похолодания и обильных осадков на этих выходных, 20 и 21 декабря. По словам синоптиков, погода в эти дни будет соответствовать ноябрю.

Вместе с тем на следующей неделе в столице появится снежный покров. Так, 22 и 23 декабря в столице ожидается небольшой снег, которого будет достаточно для формирования снежного покрова, однако его высота окажется незначительной.