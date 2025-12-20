Синоптик Вильфанд: погода в выходные в Москве будет соответствовать ноябрю

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Москвичам не стоит ждать похолодания и обильных осадков на этих выходных, 20 и 21 декабря. Погода будет соответствовать ноябрю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный режим, который сейчас наблюдается в пятницу, субботу, воскресенье, соответствует климатическим нормам начала ноября. Таким образом, погода отстает от своего климатического развития практически на полтора месяца", – приводит ТАСС слова синоптика.

По словам Вильфанда, в эти выходные в столице сохранится "скучная", облачная погода с температурой воздуха в интервале от минус 2 до плюс 2 градусов и небольшими осадками в воскресенье. Вместе с тем этого достаточно для образования гололедицы.

Зима вернется в Москву к середине следующей недели. В этот период температура воздуха опустится до минусовых значений. При этом в последние дни декабря ожидаются усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.

Синоптики ожидают, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. По данным специалистов, с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.