Снежный покров появится в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На следующей неделе в столице появится снежный покров, сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в пятницу, 19 декабря.

По ее словам, 22 и 23 декабря в столице ожидается небольшой снег, которого будет достаточно для формирования снежного покрова, однако его высота окажется незначительной.

"В последующие дни, если снег и будет приниматься, то только за счет вымораживания воздуха. Поэтому большого количества ждать не приходится", – поделилась синоптик.

Также она добавила, что ближе к Новому году прогнозируется еще одна порция снега. При этом Позднякова подчеркнула, что пока сложно сказать, сколько снега выпадет и какой будет высота снежного покрова.

Ранее она сообщала, что в выходные дни, 20 и 21 декабря, в Москве ожидается по-осеннему теплая погода – температура воздуха будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. И ночью, и днем она составит около 0 градусов.