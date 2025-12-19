По-осеннему теплая погода ожидается в Москве 20–21 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице ожидается теплая осенняя погода в выходные дни, 20 и 21 декабря, сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха будет существенно, градусов на 5–6 выше климатической нормы", – заявила синоптик.

По ее словам, ночью температура составит около 0 градусов или будет слабоотрицательной, а днем – около 0, но слабоположительной.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Москве прогнозируется снег, а также морозы до минус 5–10 градусов. Температура будет отрицательной и в ночь на 1 января.