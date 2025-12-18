Декабрь 2025 года войдет в топ малоснежных в Москве с начала XXI века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Декабрь 2025 года в Москве станет одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, до конца года еще почти две недели, поэтому прогнозы могут быть скорректированы. Пока в столице за месяц выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составил 3 сантиметра. В лидерах также декабрь 2007 года с 14 миллиметрами осадков и декабрь 2019-го с максимальной высотой снежного покрова в 4 сантиметра.

Ближайшие осадки возможны в городе 21 и 22 декабря, однако их выпадет не более 1–2 миллиметров. При слабоположительных температурах воздуха повлиять на наличие снежного покрова они не могут, уточнил Леус.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что похолодание придет в Москву на следующей неделе. Больших снегопадов не прогнозируется, к 24–25 декабря по ночам температура воздуха может составить от минус 5 до минус 8 градусов. Снег, который выпадет, не будет таять, подчеркнула специалист.