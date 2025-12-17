Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 13:57

Общество

Похолодание до минус 8 градусов придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание придет в Москву на следующей неделе, заявила РИА Новости ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, с 20 по 22 декабря погода не изменится: температура воздуха останется положительной, в пределах от 1 до 3 градусов. Такие показатели выше климатической нормы на 5 градусов.

Больших снегопадов не ожидается, однако 22-го числа в столице выпадет небольшой снег, а землю вновь накроет пленка снежного покрова, уточнила Позднякова. Температура будет постепенно снижаться. Она не исключила, что к 24–25 декабря по ночам столбики термометров будут показывать от минус 5 до минус 8 градусов.

"Таким образом, тот снег, который выпадет, он не будет таять, снежный покров сохранится. Еще есть надежда на самые последние дни года, которые тоже обещают быть со снежком", – добавила собеседница агентства.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что сугробы появятся в Москве в последние дни месяца, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.

Он также обратил внимание, что 19 декабря в городе прогнозируется снег, ночью он продолжит идти. Из-за плюсовой температуры снежный покров подтает, но полностью не исчезнет, подчеркнул Тишковец.

Снег и морозы вернутся в Москву к Новому году

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика