Похолодание до минус 8 градусов придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание придет в Москву на следующей неделе, заявила РИА Новости ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, с 20 по 22 декабря погода не изменится: температура воздуха останется положительной, в пределах от 1 до 3 градусов. Такие показатели выше климатической нормы на 5 градусов.

Больших снегопадов не ожидается, однако 22-го числа в столице выпадет небольшой снег, а землю вновь накроет пленка снежного покрова, уточнила Позднякова. Температура будет постепенно снижаться. Она не исключила, что к 24–25 декабря по ночам столбики термометров будут показывать от минус 5 до минус 8 градусов.

"Таким образом, тот снег, который выпадет, он не будет таять, снежный покров сохранится. Еще есть надежда на самые последние дни года, которые тоже обещают быть со снежком", – добавила собеседница агентства.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что сугробы появятся в Москве в последние дни месяца, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь.

Он также обратил внимание, что 19 декабря в городе прогнозируется снег, ночью он продолжит идти. Из-за плюсовой температуры снежный покров подтает, но полностью не исчезнет, подчеркнул Тишковец.