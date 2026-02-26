Суд приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) к году условно за самоуправство, переквалифицировав дело со статьи о грабеже.

Второй фигурант дела Геворк Саруханян также приговорен к году условно. Для обоих назначен год испытательного срока.

"Обвинительный приговор Алексея мы обязательно обжалуем в апелляционной инстанции", – сказал ТАСС адвокат Сергей Жорин.

При этом прокурор просила назначить фигурантам по два года условно. Кроме того, суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как против высказалось обвинение.

Сам рэпер принес извинения потерпевшему во время выступления с последним словом в суде.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении исполнителя стал инцидент в бане в деревне Малые Горки Московской области, произошедший в октябре 2024 года. По одной из версий, Гуф начал приставать к девушке-администратору, по другой – отказался платить. Еще одна версия гласила, что конфликт произошел из-за запрета на курение в помещении.

В результате девушка обратилась за помощью к брату, ссора между мужчинами переросла в драку. Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян похитили у пострадавшего телефон. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Позднее СМИ предположили, что пострадавший оказался сотрудником полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на рэпера. Кроме того, на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Гуф и Саруханян не признавали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона.