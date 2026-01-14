Рэпер Гуф не признал вину в грабеже

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) заявил в Наро-Фоминском городском суде, что не признает вину в грабеже, передает ТАСС.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение, артист сообщил, что не согласен с ним и что он не совершал открытого хищения телефона.

Второй фигурант Геворк Саруханян также заявил о своей невиновности.

Инцидент с Гуфом произошел в октябре 2024 года в бане в деревне Малые Горки. По одной версии, рэпер якобы приставал к девушке-администратору, по другой – отказался оплачивать услуги комплекса. Сообщалось, что музыкант и Саруханян внесли предоплату, но позже отказались платить остаток. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Спустя время дело Гуфа было прекращено. Правоохранители посчитали, что рэпер не был зачинщиком потасовки. Тем не менее позже следствие возобновили.

