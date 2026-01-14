Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:56

Происшествия

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) заявил в Наро-Фоминском городском суде, что не признает вину в грабеже, передает ТАСС.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение, артист сообщил, что не согласен с ним и что он не совершал открытого хищения телефона.

Второй фигурант Геворк Саруханян также заявил о своей невиновности.

Инцидент с Гуфом произошел в октябре 2024 года в бане в деревне Малые Горки. По одной версии, рэпер якобы приставал к девушке-администратору, по другой – отказался оплачивать услуги комплекса. Сообщалось, что музыкант и Саруханян внесли предоплату, но позже отказались платить остаток. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Спустя время дело Гуфа было прекращено. Правоохранители посчитали, что рэпер не был зачинщиком потасовки. Тем не менее позже следствие возобновили.

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика