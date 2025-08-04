РКН ограничил доступ к треку "Тем, кто с нами" в исполнении Гуфа, Ноггано и АК-47

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев; телеграм-канал "Витя АК-47"; ТАСС/Арина Антонова

Роскомнадзор (РКН) призвал интернет-ресурсы ограничить доступ к песне "Тем, кто с нами", которую исполнили рэперы Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов), Ноггано (он же Баста, настоящее имя – Василий Вакуленко) и АК-47 (настоящее имя – Виталий Гостюхин). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

О том, что песня стала недоступна для прослушивания на музыкальных платформах, ранее сообщали СМИ.

В РКН объяснили, что включили композицию в Единый реестр запрещенной информации после решения МВД РФ, признавшего трек запрещенным. Ведомство уточнило, что в тексте этой песни содержатся сведения о методах незаконного изготовления и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.

В начале августа Роскомнадзор начал проверку доступности в Сети альбома "Город дорог" рэпера Гуфа. Решение о признании контента запрещенным из-за пропаганды наркотиков должно принять МВД России. После этого ведомство примет решение о его блокировке.