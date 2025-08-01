РКН проверит доступность в интернете альбома "Город дорог" Гуфа

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Роскомнадзор начал проверку доступности альбома "Город дорог" рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) в Сети. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Полученные данные РКН намерен передать экспертам. При этом решение о признании контента запрещенным из-за пропаганды наркотиков будет принимать МВД России, уточнили в ведомстве.

Уже после этого Роскомнадзор сможет либо заблокировать его, либо нет.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить песни рэпера Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на нарушение норм российского законодательства.

Парламентарий отметил, что музыкант не просто уехал за границу, как другие иностранные агенты, но и регулярно негативно высказывается о России, а также открыто спонсирует ВСУ. Он призвал оградить детей от влияния исполнителя.