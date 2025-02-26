Рэпер Гуф анонсировал прощальный тур

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) сообщил о старте прощального тура 7 июня текущего года. Анонс об этом он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремисткой и запрещена в России).

"Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы", – заявил исполнитель.

Прощальный тур Гуфа начнется в Минске (7 июня), после чего рэпер отправится в Калининград (23 августа). Концерты также пройдут в Ростове-на-Дону (6 сентября), Екатеринбурге (13 сентября), Челябинске (20 сентября), Омске (27 сентября), Казани (4 октября), Новосибирске (11 октября), Санкт-Петербурге (8 ноября) и Нижнем Новгороде (15 ноября).

Завершить тур Гуф планирует в Москве (28 ноября). Однако на афише уточняется, что список городов может быть расширен.

В прошлом году рэпер оказался замешан в драке после отдыха с друзьями в Подмосковье. Согласно решению суда о запрете определенных действий, Гуф некоторое время носил электронный браслет. Кроме того, исполнитель проходил курс медико-социальной реабилитации. Гуф рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

После лечения Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай рассказывала, что ее отношения с экс-супругом сильно изменились. Она поблагодарила сотрудников медучреждения за сплочение ее с Гуфом.