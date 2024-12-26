Блогер Айза рассказала, как изменились ее отношения с Гуфом после его лечения

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/A I Z A - L I L O O N A A I

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что ее отношения с экс-супругом Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) сильно изменились после его лечения в реабилитационной клинике. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост бывшей жены певца в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Она призналась, что они с рэпером были семьей, а после его лечения в клинике стали друзьями. Айза также поблагодарила сотрудников медучреждения за сплочение с ее бывшим мужем.

Сам Гуф уже находится дома. Его невеста, блогерша Разият Салахова в своем телеграм-канале уже успела высмеять елку, которую наряжал рэпер.

По словам девушки, ей не понравилось то, как певец ее украсил: сверху висели игрушки золотого цвета, затем – серебряные, а внизу – красные.

Салахова попросила подписчиков оценить старания ее жениха. Однако она предупредила, что собирается перевесить игрушки.

В октябре этого года Гуф оказался замешан в драке. Рэпер якобы отказался оплачивать услуги одного из ФОК в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Директор комплекса позвала на помощь своего брата, и между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Как утверждали СМИ, потерпевшим оказался полицейский патрульно-постовой службы УМВД России и старший сержант полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Помимо этого, против исполнителя завели дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако в начале декабря с Гуфа сняли электронный браслет.

Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

