Айза рассказала подписчикам о личном горе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о личном горе, однако детали раскрывать не стала. Публикация появилась в ее телеграм-канале.

Поклонники начали предполагать, что девушка разошлась со своим молодым человеком Степаном Кузьменко. Айза решила успокоить подписчиков.

"Со Степой мы вместе, и даже ни разу не успели поссориться, ни разу. Уж слишком мы проработанные с ним. Дело в другом", – уточнила она.

Айза также написала, что причина ее тревоги слишком личная, чтобы делиться этим в Сети. Однако она заверила, что справится с тем, что происходит в ее жизни.

Ранее Айза рассказала в интервью Алене Жигаловой, что хочет стать многодетной матерью. Она также подчеркнула, что если будет рожать еще одного ребенка, то сделает это в России. Айза напомнила, что ее сын Элвис родился в Москве.

В 2008 году Айза вышла замуж за рэпера Гуфа, а в 2010-м у них родился сын Сэм. Спустя четыре года они развелись. Через некоторое время блогер вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В браке у них родился сын Элвис. В 2020 году они расстались.

