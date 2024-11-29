Блогер Айза Анохина призналась, что планирует стать многодетной матерью

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Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала в интервью Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин", что хочет стать многодетной матерью.

"Меня подружки ненавидят. Они: "Ты что пристала? Рожай-рожай". Я в 15 лет осознала, что хочу много детей", – отметила блогер.

Она также подчеркнула, что если будет рожать еще одного ребенка, то сделает это в России. Айза напомнила, что ее сын Элвис родился в Москве.

Айза вышла замуж за рэпера Гуфа в 2008 году, а в 2010-м у них родился сын Сэм. Спустя четыре года Айза развелась с рэпером из-за его проблем с наркотиками и алкоголем.

Через некоторое время блогер вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В браке у них родился сын Элвис. В 2020 году Айза и Дмитрий расстались.

