Бывшая жена Гуфа Айза считает, что ему предстоит лечиться всю жизнь

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Экс-супруга рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) блогер Айза-Лилуна Ай заявила изданию VOICE, что Долматову предстоит проходить лечение на протяжении всей жизни.

По ее словам, исполнителю диагностировали заболевание, которое требует медикаментозное лечение.

"Произошло страшное. Он не помнит эти состояния психоза или, как говорят врачи, состояние мании. <...> Не думаю, что ему нужно быть в рехабе, потому что он ничего не употребляет, но там он с хорошими врачами, психиатрами и терапевтами", – заявила экс-супруга рэпера.

В то же время блогер опровергла информацию СМИ о том, что Долматов видел галлюцинации в рехабе. По ее словам, недавняя драка Гуфа в подмосковной Апрелевке была вызвана не употреблением алкоголя или наркотиков, как предполагали некоторые. В то же время специалисты порекомендовали ему пересмотреть свой образ жизни и избегать стрессовых ситуаций.

Ранее в интервью Гуф рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

Между тем сестра Гуфа Ольга рассказала, что сейчас он проходит курс медико-социальной реабилитации. Она, комментируя данные слухи, заявила, что всю правду о его состоянии будет писать на личной странице в соцсети. Также сестра Гуфа попросила не верить фейкам.

Последний раз Гуф оказался замешан в драке, которая произошла 23 октября. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая затем попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

По версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Также на него возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.