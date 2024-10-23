Адвокат Гуфа опроверг информацию о наркотиках в бане, где у рэпера произошел конфликт

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/therealguf

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) Сергей Жорин сообщил ТАСС, что исполнитель не приносил наркотические вещества в баню в Подмосковье, где произошел конфликт с его участием.

Таким образом, Жорин опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что Гуф принес своим друзьям в баню наркотические вещества, а после устроил драку с администратором заведения. По словам адвоката, ложные сообщения распространяются с подачи "загадочного потерпевшего".

"Чуть позже мы дадим подробный комментарий на этот счет", – также добавил Жорин.

Инцидент произошел 23 октября в подмосковной Апрелевке. Телеграм-каналы писали, что Долматов пристал к девушке, та обратилась за помощью к своему брату. После этого между мужчинами произошла драка.

В результате рэпер получил травму руки, а его оппонент повредил ухо. Последний написал заявление в полицию.

Также появилась информация, что проверка исполнителя проводится по двум статьям, одна из которых "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".