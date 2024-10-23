РИА Новости: проверка после конфликта с Гуфом в Подмосковье проводится по двум статьям

23 октября, 16:58Происшествия
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Проверка после конфликта с участием рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) в Подмосковье проводится по двум статьям. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания отметил, что одной из статей является 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
Инцидент случился 23 октября в подмосковной Апрелевке. Телеграм-каналы писали, что рэпер пристал к девушке. Она обратилась за помощью к своему брату. Позднее между мужчинами произошла драка.
Рэпер в результате получил травму руки, а его оппонент повредил ухо. Последний уже написал заявление в полицию на Долматова. Полицейские задержали участников потасовки до выяснения обстоятельств.
Рэпер Гуф задержан в Подмосковье за драку