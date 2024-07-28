Гитарист Соколов заступился за Глеба Самойлова после скандального концерта в Красноярске

Выступление бывшего солиста группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова в Красноярске вызвало скандал: по словам некоторых зрителей, музыкант с трудом отыграл программу и не успевал за музыкой. Однако в команде артиста ничего необычного в его поведении не увидели. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ни в какие рамки уже не лезет"

Глеб Самойлов выступил с программой "Агата Кристи – 35 на бис" на красноярском фестивале "Небофест" 28 июля. Зрители отметили, что исполнитель появился на сцене даже раньше заявленного времени, однако некоторым его состояние показалось "странным". По словам местных жителей, солист еле стоял на ногах, к середине 40-минутной программы уже с трудом успевал за музыкой. А под конец концерта на хите "Ковер-вертолет" он якобы и вовсе передал микрофон гитаристу, которому пришлось допеть за вокалиста. По данным СМИ, за выступление Самойлову заплатили два миллиона рублей.

"Небофест"! Спасибо!!!" – написал музыкант после выступления в своем телеграм-канале.

В соцсетях многие остались возмущены увиденным.





Марина пользователь соцсетей Позорище. А потом хотим, чтобы мы на мировой арене были конкурентоспособны. Да сколько наших красноярских певцов споют лучше, чем эти звезды.

"Это было ужасно", – поделилась впечатлениями Наталья.

"Из песни по несколько слов можно было разобрать, и то если их знаешь. <...> Барабанщик и гитарист молодцы, они-то и вытянули этот, с позволения сказать, "концерт". И закончился он на полчаса раньше. Разочарование", – утверждает Оксана.



В декабре 2023-го Самойлов уже попадал в неприятную ситуацию после выступления в Красноярске. По словам зрителей, он отработал концерт в "Гранд Холле Сибирь" так, будто "пьяный сосед поет караоке во дворе". Также красноярцы пожаловались, что артист не стал прощаться с публикой и сразу убежал за кулисы.

Самойлов стал не первым звездным артистом, чьи гастроли в Красноярск этим летом закончились скандалом. Ранее певицу Глюкозу обвинили в неадекватном поведении во время концерта ко Дню металлурга. Свое состояние артистка объяснила приемом антидепрессантов и снотворного.

"Это готический образ"

Фото: vk.com/Наш город Красноярск

Гитарист Олег Соколов, который выступал на "Небофесте" вместе с Самойловым, заявил в своих социальных сетях, что вся эта история – попытка "очернить и выставить Глеба в непотребном состоянии".





Олег Соколов гитарист, который выступал с Глебом Самойловым в Красноярске Люди поблагодарили за эмоции, драйв <...>. Те видео, которые прикладывают к этим новостям, выдраны из контекста и не показывают полную картину, как звучит песня. Потому что Глеб исполняет все очень театрально, эмоционально, и нужно все смотреть в целостности.

Администратор Самойлова в беседе с телеграм-каналом Baza также отвергла все обвинения в сторону музыканта.

"Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик", – заявила она.

Также в команде музыканта подчеркнули, что после концерта Самойлов уделил внимание своим фанатам, сообщает "Газета.ру".

"Артист был в отличном состоянии. <...> Это злопыхатели, это чей-то злой замысел. После концерта люди заходили, брали автографы, фотографировались с артистом. Он с удовольствием общался с ними, принимал подарки", – отметила представитель Самойлова.

Представитель организатора концерта Самойлова в Екатеринбурге Александр в беседе с Е1.ru подчеркнул, что "странное" поведение артиста – это его амплуа.



Александр представитель организатора концерта Самойлова в Екатеринбурге Человек абсолютно ровно стоит на сцене, абсолютно нормально выступает. На артистов же часто пеняют, мол, они (выступают) в измененном сознании, хотя человек абсолютно трезвый, но он висит на микрофоне, потому что этот образ готический, он всегда присутствует. Здесь нет измененного сознания совершенно, человек в образе.

Александр добавил, что в конце концерта Глеб передал микрофон гитаристу, поскольку возникли проблемы со звуком.

Не разделили претензии в сторону звезды "Агаты Кристи" и некоторые зрители. По их мнению, артист вел себя адекватно, а все обвинения – надуманные.

"У "Агаты Кристи" своя эстетика, ее можно либо любить, либо нет. Концерт был очень достойный, чистое искусство", – высказалась Екатерина.

"У Самойлова такая манера пения. Не нравится – не ходите", – написала в соцсетях Наталья.





Алексей пользователь соцсетей Глеб как всегда шикарно отработал программу, и толпа людей, ждущая его после концерта, тому доказательство! Кто пишет про "пьяного и неадекватного", тот вообще не знаком с концертами "Агаты" и Глеба с его образом!

В фан-группах Глеба Самойлова и "Агаты Кристи" подписчики напомнили, что это не первый раз, когда музыканта критикуют за манеру выступления. Однако они уверены, что это от этого значимость и популярность артиста только растет.