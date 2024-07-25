Жители Милана приняли концерт Трэвиса Скотта за землетрясение

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Концерт рэпера Трэвиса Скотта, который прошел 23 июля в Милане, приняли за землетрясение. Местные жители рассказали о подземных толчках в соцсетях, пишет Il Messaggero.

Отмечается, что на миланском ипподроме под открытым небом собрались 80 тысяч человек.

В этот же день некоторые люди начали сообщать о предполагаемом стихийном бедствии, однако в Национальном институте геофизики и вулканологии землетрясения не выявили. Один из пользователей социальной сети X заявил о "трех ощутимых подземных толчках".

Отмечается, выступление Скотта не первый раз принимают за землетрясение.

В ноябре 2021 года более 300 человек пострадали и 10 человек погибли на фестивале Скотта Astroworld в Хьюстоне (штат Техас) из-за давки. Сам рэпер заверил фанатов, что помогает полиции в расследовании.

Позже стало известно, что Скотту не будут предъявлять обвинения. Окружной прокурор Ким Огг заявил, что жюри суда также не предъявит обвинения директору фестиваля и начальнику службы. При этом Огг отметил, что случившееся является трагедией, так как 10 невинных человек погибли. Прокурор напомнил, что часто решение большого жюри не влияет на рассмотрение гражданских исков.