Трэвису Скотту не будут предъявлять обвинения из-за давки на фестивале AstroWorld

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Американскому рэперу Трэвису Скотту не будут предъявлять обвинения из-за давки, произошедшей на фестивале Astroworld в 2021 году. Об этом окружной прокурор Ким Огг сообщил телеканалу CNN.

Он заявил, что жюри суда также не предъявит обвинения директору фестиваля и начальнику службы.

"В данном случае большое жюри 228-го окружного суда округа Харрис установило, что никакого преступления не было, что ни одно лицо не несет уголовной ответственности", – сказал прокурор.

При этом Огг отметил, что случившееся является трагедией, так как 10 невинных человек погибли, когда хотели насладиться музыкой. Но не всегда трагедия является преступлением, а смерть – убийством, подчеркнул он. Также прокурор напомнил, что часто решение большого жюри не влияет на рассмотрение гражданских исков.

В ноябре 2021 года более 300 человек пострадали и 10 человек погибли на фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в Хьюстоне (штат Техас) из-за возникшей давки. Глава местной пожарной службы Сэм Пенья тогда заявил, что правоохранители проводят расследование, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Позже СМИ сообщали, что артист оплатит похороны людей, погибших на его концерте. Также его представитель сообщал, что Скотт планирует сотрудничать с компанией BetterHelp, которая окажет пострадавшим в давке психиатрическую помощь.

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