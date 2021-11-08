Рэпер Трэвис Скотт оплатит похороны погибших в давке на его концерте – СМИ

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Рэпер Трэвис Скотт заявил, что оплатит похороны восьми людей, погибших на фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Трэвис активно взаимодействует с администрацией Хьюстона, правоохранительными органами и спасателями, чтобы связаться с семьями и лицами, пострадавшими во время фестиваля", – заявил представитель артиста.

Он также уведомил, что Скотт планирует сотрудничать с компанией BetterHelp. Благодаря этой организации пострадавшим в давке могут предоставить психиатрическую помощь.

Более 300 человек пострадали на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас) из-за возникшей давки. Известно также, что восемь человек погибли в толпе.