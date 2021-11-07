Фанаты осудили Трэвиса Скотта, не остановившего концерт во время давки

08:29
Фото: АР/Amy Harris/Invision
Поклонники американского рэпера Трэвиса Скотта раскритиковали его в социальных сетях. Фанаты считают, что музыкант должен был остановить концерт, когда началась давка, сообщает "Газета.ру".
Так, девушка, находившаяся в тот день на концерте, пожаловалась в Instagram, что выступление не прекратили, хотя люди просили об этом.
"Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали", –
рассказала она, отметив, что сама потеряла сознание во время концерта.
Один из очевидцев опубликовал в TikTok видео, на котором рэпер продолжает читать, пока врачи пытаются спасти 10-летнего мальчика, который в последствие скончался. Под видео набралось более 20 тысяч негативных комментариев.
"Он был не так далеко, он должен был остановить шоу", – возмущается один из пользователей.
В свою очередь Скотт заявил в своем Instagram-аккаунте, что остановил концерт, осознав серьезность ситуации.
"Мои фанаты – для меня все. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление. Я остановил шоу. Помог им получить необходимую помощь. Я просто не мог представить себе, что подобная ситуация произойдет", – пояснил рэпер.
Трагедия на концерте музыканта произошла в Хьюстоне (штат Техас) 6 ноября. Во время выступления люди стали тесниться ближе к сцене, началась паника и давка, в результате которой погибли 8 человек. Многие фанаты стали падать в обмороки. У 11 человек произошел сердечный приступ.
Телекомпания CNN со ссылкой на местные власти сообщала, что в общей сложности помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале получили более 300 человек.
Не менее восьми человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
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