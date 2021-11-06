Около восьми человек погибли на концерте рэпера Трэвиса Скотта в США из-за давки

20:05
Фото: Amy Harris/Invision/AP
Более 300 человек пострадали на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас) из-за возникшей давки. Об этом со ссылкой на местные власти сообщила телекомпания CNN.
"Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале", – цитирует телекомпания представителя властей.
Газета Houston Chronicle сообщает, что в результате инцидента погибли восемь человек. Отмечается, что во время выступления рэпера люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику.
По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.
Глава местной пожарной службы Сэм Пенья заявил, что правоохранительные органы проводят расследование, изучая записи с камер видеонаблюдения. Им предстоит выяснить, обеспечили ли организаторы фестиваля достаточное количество выходов с площадки.
Сам Трэвис Скотт, комментируя происшествие, заверил фанатов, что помогает полиции в расследовании.
"Я абсолютно шокирован тем, что произошло прошлым вечером. Мои молитвы – с семьями и всеми теми, кто пострадал в результате событий на фестивале Astroworld Festival. Я всецело содействую полиции Хьюстона в ее продолжающемся расследовании этой трагической гибели людей", – написал музыкант в своем Twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что фанаты южнокорейской группы Blackpink устроили давку на Неделе моды в Париже.
Не менее восьми человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
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