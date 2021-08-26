Сотни человек толкались в очереди за дешевыми абонементами в бассейн Санкт-Петербурга

У питерского бассейна, где абонементы распродавали по 400 рублей, чуть не случилась давка.

Сотни человек собрались еще за 12 часов до начала продаж. Сначала это была очередь, все отметились в списке, взяли самодельные билетики. Но мест не хватило, и цивилизованная очередь быстро превратилась в толпу.

Люди толкались, ругались, пытались попасть внутрь. В итоге 600 абонементов быстро продали, и многие совершить покупку не успели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.