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Общество

05:58

Зоолог предупредил россиян о нашествии слизней-гигантов

общество животные

Фото: Zuma\TASS/Robin Loznak

Россиян ожидает нашествие слизней-гигантов. Об этом предупредил зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, оранжевые слизни могут относиться к виду Arion lusitanicus. При этом некоторые экземпляры могут достигать в длину более 10 сантиметров.

"В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем", – заявил Гомыранов.

Как предполагает специалист, распространение этого вида слизня происходит вместе с кустами и рулонным газоном, которые поступают из более южных регионов.

У данных слизней практически нет врагов, что позволяет им активно размножаться и совершать катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. За один раз лузитанский слизень может произвести до 100 яиц.

"Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня", – предостерег зоолог.

Существует также красный придорожный слизень, который вырастает до 18 сантиметров в длину. Он проживает в садах, полях и лесах рядом с человеком.

"Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", – заключил Гомыранов.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский в интервью Москве 24 оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания – дирофиляриоза.

До этого три случая этой редкой болезни с начала года зафиксировали в Киеве. Известно, что заразиться дирофиляриозом можно от укуса комара, а распространяют болезнь круглые гельминты, которые способны мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров.

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