Энтомолог оценил вероятность вспышки в РФ опасной болезни, распространяемой комарами

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский в интервью Москве 24 оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания – дирофиляриоза.
Ранее три случая этой редкой болезни с начала года зафиксировали в Киеве. Известно, что заразиться дирофиляриозом можно от укуса комара, а распространяют болезнь круглые гельминты, которые способны мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров.
Избавиться от паразитов можно только хирургическим путем. Сообщается, что киевские врачи извлекли гельминтов размером 7, 11 и 12 сантиметров из кисти рук и глаз.
Марьинский объяснил, что дирофиляриоз возникает при паразитировании в человеческом организме круглых червей рода Dirofilaria.
Энтомолог отметил, что чаще всего дирофиляриоз встречается у людей в тропических странах, но были зафиксированы отдельные случаи в широтах с умеренным климатом. "На территории России дирофиляриоз известен с начала XX века, но пока он встречается у нас достаточно редко. И обычно только в южной части страны", – рассказал эксперт.
Марьинский подчеркнул, что эти паразиты не причиняют большой вред здоровью человека. "Поскольку дирофилярии не являются специфическими паразитами человека, они, судя по всему, не могут в нем полноценно размножаться и обычно не причиняют значительного вреда здоровью, хоть и могут доставить серьезный дискомфорт", – сообщил эксперт.
По мнению энтомолога, бояться по этой причине комаров не стоит и в России широкое распространении дирофиляриоза маловероятно.
При этом Марьинский отметил, что жителям южных регионов (например, Ростовской области, где почти ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза) необходимо знать о существовании подобного паразита.
Кроме того, эксперт не исключил возможность распространения дирофиляриоза в более северных регионах страны при повышении среднегодовых температур.
В ноябре 2019 года был зафиксирован случай дирофиляриоза у мужчины в подмосковном Ступине. Он заболел после отпуска на Шри-Ланке, где его укусил комар. Из глаза пациента хирурги извлекли трехсантиметрового червя.
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