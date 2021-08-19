Энтомолог оценил вероятность вспышки в РФ опасной болезни, распространяемой комарами

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский в интервью Москве 24 оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания – дирофиляриоза.

Ранее три случая этой редкой болезни с начала года зафиксировали в Киеве. Известно, что заразиться дирофиляриозом можно от укуса комара, а распространяют болезнь круглые гельминты, которые способны мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров.

Избавиться от паразитов можно только хирургическим путем. Сообщается, что киевские врачи извлекли гельминтов размером 7, 11 и 12 сантиметров из кисти рук и глаз.

Марьинский объяснил, что дирофиляриоз возникает при паразитировании в человеческом организме круглых червей рода Dirofilaria.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Одной из их отличительных особенностей является то, что они передаются между теплокровными животными при укусах комаров. Обычно эти паразиты поселяются в телах кошек и собак, но случайно могут попасть и в организм человека.

Энтомолог отметил, что чаще всего дирофиляриоз встречается у людей в тропических странах, но были зафиксированы отдельные случаи в широтах с умеренным климатом. "На территории России дирофиляриоз известен с начала XX века, но пока он встречается у нас достаточно редко. И обычно только в южной части страны", – рассказал эксперт.

Марьинский подчеркнул, что эти паразиты не причиняют большой вред здоровью человека. "Поскольку дирофилярии не являются специфическими паразитами человека, они, судя по всему, не могут в нем полноценно размножаться и обычно не причиняют значительного вреда здоровью, хоть и могут доставить серьезный дискомфорт", – сообщил эксперт.

По мнению энтомолога, бояться по этой причине комаров не стоит и в России широкое распространении дирофиляриоза маловероятно.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Комары сами по себе не являются источником этой болезни, они являются только переносчиками дирофилярий. Вероятность того, что дирофилярии начнут активнее распространяться по территории нашей страны, крайне мала, так как эти паразиты явно предпочитают тропический климат.

При этом Марьинский отметил, что жителям южных регионов (например, Ростовской области, где почти ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза) необходимо знать о существовании подобного паразита.

Кроме того, эксперт не исключил возможность распространения дирофиляриоза в более северных регионах страны при повышении среднегодовых температур.

В ноябре 2019 года был зафиксирован случай дирофиляриоза у мужчины в подмосковном Ступине. Он заболел после отпуска на Шри-Ланке, где его укусил комар. Из глаза пациента хирурги извлекли трехсантиметрового червя.