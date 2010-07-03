Трехсантиметрового червя извлекли из глаза мужчины в Ступине

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Врачи Ступинской больницы извлекли из глаза пациента паразита, длина которого достигала трех сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отмечается, 40-летний мужчина обратился к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазу. По его словам, в последнее время он начал чувствовать в глазу инородное тело, а также появились зуд и покраснение. После обследования врач диагностировал у пациента дирофиляриоз – паразитное заболевание.

Как стало известно позднее, около года назад мужчина отдыхал на Шри-Ланке, где его укусил комар. Именно с этого момента, отмечают медики, и завелся в его организме паразит. По их словам, дирофиляриоз – это природно-очаговое паразитарное заболевание животных, которое передается человеку.

Главный врач больницы Александр Дружинин рекомендовал во время отдыха в тропических странах использовать защитные средства от насекомых. Перед поездкой в некоторые страны также следует пройти вакцинацию.

