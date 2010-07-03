Врачи удалили из носа пациентки застрявшую 70 лет назад вишневую косточку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского удалили из носа пациентки вишневую косточку, которая застряла там 70 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Пациентка 80 лет обратилась в консультативно-диагностическое отделение Института оториноларингологии имени Свержевского с обнаруженным на КТ образованием в полости носа: снимок был сделан в ходе лечения у стоматолога", – говорится в сообщении.



Как отмечается, у женщины не было жалоб, но в течение жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, которым она не придавала значения.

Хирургическим способом образование извлекли из носа.

"Им оказался ринолит – это конкремент или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела", – говорится в сообщении.

Сердцевиной ринолита оказалась вишневая косточка.

"Сам факт попадания косточки в нос пациентка не вспомнила, но предположила, что это произошло еще в детстве, около 70 лет назад", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столичные врачи извлекли пакет с мефедроном из пациента с жалобой на проглатывание киндер-сюрприза. В больницу поступил 19-летний москвич. При поступлении он рассказал врачам, что проглотил якобы игрушку от киндер-сюрприза. В результате ему была проведена эндоскопическая процедура, во время которой врачи извлекли из организма пациента пакетик с неким веществом. Как позже стало известно, изъятым веществом оказался мефедрон массой два грамма. Врачи немедленно доложили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

