26 апреля, 15:30Происшествия
Пожар произошел в гостинице "Аква Вилла" в Туапсинском районе Кубани
Информации о погибших или пострадавших не поступало. По данным экстренных служб, полностью сгорела гостиница и хозпостройки в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо.
По данным ситуационного центра, в 14:29 спасатели ликвидировали открытое горение. В настоящее время причины пожара устанавливаются.
До этого пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. На месте возгорания были задействованы 58 специалистов, 15 единиц специальной техники и два пожарных поезда.
Возгорание произошло в Щербинке