Пожар произошел в гостинице "Аква Вилла" в Туапсинском районе Кубани

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Пожар произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр района.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. По данным экстренных служб, полностью сгорела гостиница и хозпостройки в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо.

По данным ситуационного центра, в 14:29 спасатели ликвидировали открытое горение. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

До этого пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. На месте возгорания были задействованы 58 специалистов, 15 единиц специальной техники и два пожарных поезда.

