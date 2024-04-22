ТАСС: несколько человек пострадали при пожаре в цехе завода Воронежа

Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"

Несколько человек пострадали в результате пожара в цехе по производству электрооборудования в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили на предприятии, сдающем цех в аренду.

Источник также уточнил, что на предприятии загорелась крыша. Пожарные на данный момент занимаются полной ликвидацией огня.

"Приехали быстро, через 10 минут", – уточнили на предприятии.

Пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронеже произошел утром 22 апреля. По информации регионального управления МЧС РФ, на месте задействовано 13 единиц техники. Специалисты уточняют подробности происшествия.

