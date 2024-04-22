22 апреля, 04:49Происшествия
Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Орехово-Зуеве
Фото: МЧС России
Открытое горение в здании по производству металлообработки в Орехово-Зуеве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Всего к тушению привлечены 56 специалистов и 19 единиц техники", – указано в сообщении.
В МЧС добавили, что на месте были проведены замеры превышения концентрации вредных веществ в воздухе, которые не показали превышений.
Вечером 21 апреля сообщалось о пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве. Огонь удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, при пожаре пострадал один человек. В свою очередь, Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.
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