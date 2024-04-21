21 апреля, 04:28Происшествия
Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Новосибирске
Фото: МЧС России
Крыша многоквартирного дома горит в Новосибирске на 900 "квадратах". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Горит кровля многоквартирного жилого дома на 900 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек", – указано в сообщении.
Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. В тушении пожара принимают участие 120 специалистов и 32 единицы техники.
Ранее крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь также распространился на тысячу "квадратов".
Пожар произошел в здании по производству пакетов. Из него самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания. Всего на месте работали более 80 человек и 27 единиц техники.
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