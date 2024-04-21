Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Новосибирске

Фото: МЧС России

Крыша многоквартирного дома горит в Новосибирске на 900 "квадратах". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Горит кровля многоквартирного жилого дома на 900 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек", – указано в сообщении.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. В тушении пожара принимают участие 120 специалистов и 32 единицы техники.

Ранее крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь также распространился на тысячу "квадратов".

Пожар произошел в здании по производству пакетов. Из него самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания. Всего на месте работали более 80 человек и 27 единиц техники.

