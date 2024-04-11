Пожарные ликвидируют пожар на складе в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в здании по производству пакетов. На месте уже работают сотрудники МЧС, которым удалось локализовать возгорание. Предварительно, из здания эвакуировались самостоятельно 36 человек, однако, по данным администрации, внутри может быть еще один человек.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания. Всего на месте работают более 80 человек и 27 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, который произошел в ночь на 9 апреля. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В результате пожара погибли женщина, мужчина и четверо детей. Еще двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам – предварительно, их успели спасти соседи до прибытия пожарных. Их жизни ничего не угрожает.