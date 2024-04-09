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Ребенок и женщина погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Ребенок и женщина погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Огнеборцы обнаружили тела погибших во время тушения пожара.
"Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Нурлате в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси. Огонь охватил 4 квартиры на первом и втором этаже.
Позже стало известно, что причиной пожара в доме стал взрыв газового баллона, который использовался при установке натяжных потолков в одной из квартир.
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