Суд запретил определенные действия мужчине за поджог мемориала в ТиНАО

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Щербинский столичный суд избрал запрет определенных действий мужчине, который подозревается в поджоге посвященного участникам локальных конфликтов мемориала в ТиНАО. Возле него жители района возлагали цветы после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Постановление суда пока еще не обжаловали.

"Постановлением суда в отношении Дворникова В. С. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – отмечается в сообщении.

О том, что в ТиНАО сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 5 апреля в администрации поселения Десеновского. После этого закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок в Москве.

8 апреля стало известно о задержании 49-летнего подозреваемого в поджоге. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты.

Правоохранительные органы задержали 11 человек. Среди арестованных оказались четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников и перечисливший им деньги. Затем суд арестовал еще одного подозреваемого по делу.

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, на сегодняшний день по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению теракта.

