Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе" в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полицейские задержали 49-летнего подозреваемого в поджоге стихийного мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД России Владимира Васенина.

"Ночью 5 апреля 2024 года на территории ТиНАО был совершен поджог мемориала <...>. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель", – рассказал Васенин.

Он добавил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

О том, что в ТиНАО сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 5 апреля в администрации поселения Десеновского. После этого закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок в Москве.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.