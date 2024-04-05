В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Администрация поселения Десеновское"

Закладной камень, который стал стихийным мемориалом пострадавшим в "Крокус Сити Холле", очистили от вандальных действий и привели в порядок в Москве. Об этом администрация поселения Десеновское написала в своем телеграм-канале.

В публикации уточнили, что мемориал, расположенный в жилом комплексе "Новые Ватутинки", посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале 2024 года в присутствии жителей поселения.

Ранее сообщалось, что стихийный мемориал сгорел. Администрация указала, что совместно с компетентными службами разбирается в причинах случившегося. По данным СМИ, жители ТиНАО также написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту, – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. А 5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11 фигуранта дела о теракте в концертном зале.