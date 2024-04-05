05 апреля, 16:10Происшествия
В ТиНАО сгорел стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
В ТиНАО сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщается в телеграм-канале администрации поселения Десеновского.
Администрация и компетентные службы разбираются в причинах произошедшего. Закладной камень в ближайшее время приведут в надлежащий вид.
Ранее СМИ писали, что жители ТиНАО написали заявление в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда они несли цветы после теракта.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.
Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту, – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.
Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.
По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.
Обвиняемый в совершении теракта отправлял куратору данные о "Крокусе" – СК РФ