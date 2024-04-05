В ТиНАО сгорел стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В ТиНАО сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", сообщается в телеграм-канале администрации поселения Десеновского.

Администрация и компетентные службы разбираются в причинах произошедшего. Закладной камень в ближайшее время приведут в надлежащий вид.

Ранее СМИ писали, что жители ТиНАО написали заявление в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда они несли цветы после теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту, – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

