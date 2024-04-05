Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта", – говорится в сообщении.

Соответствующее поручение руководитель центрального аппарата ведомства дал на совещании с подчиненными. Вместе с этим он призвал принимать исчерпывающие меры в отношении причастных к организации и совершению теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

