09 апреля, 04:39Происшествия
Шестого погибшего обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске
Фото: 123RF/tayo76
Сотрудники МЧС обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении ведомства.
О пожаре в частном доме в Воскресенске стало известно в ночь на 9 апреля. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров.
В результате ЧП также погибли женщина и четверо детей. Еще двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия пожарных.
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