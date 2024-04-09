Шестого погибшего обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске

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Сотрудники МЧС обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре в частном доме в Воскресенске стало известно в ночь на 9 апреля. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров.

В результате ЧП также погибли женщина и четверо детей. Еще двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия пожарных.