Четверо детей погибли в результате пожара в Воскресенске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, общее число погибших достигло пяти человек. Всего в доме проживали восемь человек, из них шестеро детей, уточнили в ведомстве. Еще двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия пожарных.

О пожаре в Воскресенске стало известно в ночь на 9 апреля. Первоначально сообщалось о двух погибших – ребенке и женщине. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.