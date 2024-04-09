Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Воскресенске

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Воскресенске возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, включая четверых детей, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фосфоритном загорелся живой дом. В процессе локализации пожара спасатели обнаружили обгоревшие тела женщины и ее мужа и их четырех детей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего и очаг возгорания устанавливаются. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СК.

По ее информации погибли дети 2015, 2019, 2022 и 2023 года рождения и их родители. Еще двое спасшихся детей госпитализированы.

О пожаре в частном доме в Воскресенске стало известно в ночь на 9 апреля. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В результате пожара погибли женщина, мужчина и четверо детей. Еще двое детей 11 и 13 лет были переданы врачам – предварительно, их успели спасти соседи до прибытия пожарных. Их жизни ничего не угрожает.