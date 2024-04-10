Пожар в частном доме на юго-западе Москвы локализовали

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Пожар в частном доме, который распространился на 250 квадратных метров, на юго-западе Москвы локализовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

По информации ведомства, возгорание произошло в двухэтажном здании и хозяйственных постройках.

"В ликвидации пожара задействованы 42 человека личного состава и 10 единиц техники", – уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших пока нет.

О пожаре стало известно вечером 10 апреля. Возгорание произошло в здании в 1-м Богучарском переулке. По данным СМИ, в этом доме проживают знаменитые бутовские козы.

Ранее в квартире на северо-востоке столицы произошел пожар из-за электросамоката. Инцидент случился в квартире на улице Бестужевых. Пожар начался из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который стоял на зарядке.

