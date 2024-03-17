Пожар на Сызранском НПЗ под Самарой полностью ликвидировали

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Пожар, возникший на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области в результате атаки беспилотника, полностью ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

"В 06:42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован", – отмечается в сообщении.

О пожаре на территории предприятия стало известно утром 16 марта. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с НПЗ незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.

В этот же день открытое горение удалось устранить на площади 500 квадратных метров.



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